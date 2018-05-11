Расходы на пенсии предложили урезать

Минфин разработал проект поправок в бюджет, в котором предлагается сократить расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Минфин хочет урезать расходы по разделу «Социальная политика» на 52,93 миллиарда рублей. На пенсии из этой суммы приходятся 51,5 миллиарда рублей.

Расходы на социальное обеспечение предлагается сократить на 5,9 миллиарда рублей. На господдержку инвалидов может быть выделено на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем за прошлый период.

В то же время в проект поправок заложен рост на 20,3 миллиарда рублей расходов на поддержку силовых структур, отвечающих за нацбезопасность. Расходы на систему исполнения наказаний могут вырасти до 4,6 миллиарда рублей, на 2,3 миллиарда предлагают увеличить бюджетные траты на армию, на 5,3 миллиарда — на поддержку экономики, на 3,4 миллиарда — на образование.

На военных и силовиков из бюджета хотят выделить около пяти триллионов рублей. Эта сумма составляет около 29 процентов от всех собранных в стране налогов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал внести в Госдуму предложения правительства о повышении пенсионного возраста. По его словам, нынешние рамки возраста выхода на пенсию принимались, «по сути, в 1930-е годы», когда средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». Сейчас, по мнению Медведева, наступил период активной жизни.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил о проекте реформы, которая постепенно повысит пенсионный возраст в РФ до 63 лет для мужчин и для женщин.