Ещё
Расходы на пенсии предложили урезать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расходы на пенсии предложили урезать 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин разработал проект поправок в бюджет, в котором предлагается сократить расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Минфин хочет урезать расходы по разделу «Социальная политика» на 52,93 миллиарда рублей. На пенсии из этой суммы приходятся 51,5 миллиарда рублей.
Расходы на социальное обеспечение предлагается сократить на 5,9 миллиарда рублей. На господдержку инвалидов может быть выделено на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем за прошлый период.
В то же время в проект поправок заложен рост на 20,3 миллиарда рублей расходов на поддержку силовых структур, отвечающих за нацбезопасность. Расходы на систему исполнения наказаний могут вырасти до 4,6 миллиарда рублей, на 2,3 миллиарда предлагают увеличить бюджетные траты на армию, на 5,3 миллиарда — на поддержку экономики, на 3,4 миллиарда — на образование.
>> «Оставьте, как есть»: россияне высказались по пенсиям
На военных и силовиков из бюджета хотят выделить около пяти триллионов рублей. Эта сумма составляет около 29 процентов от всех собранных в стране налогов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал внести в Госдуму предложения правительства о повышении пенсионного возраста. По его словам, нынешние рамки возраста выхода на пенсию принимались, «по сути, в 1930-е годы», когда средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». Сейчас, по мнению Медведева, наступил период активной жизни.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил о проекте реформы, которая постепенно повысит пенсионный возраст в РФ до 63 лет для мужчин и для женщин.
Комментарии3  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200603
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову147
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать107
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1004
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути196
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение