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Расходы на пенсии предложили уменьшить
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Минфин предложил уменьшить расходы на пенсии в России 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 миллиарда рублей в 2018 году, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей. В том числе предлагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 миллиарда рублей.
Что касается социального обеспечения, то здесь Минфин предлагает урезать расходы в 2018 году на 5,9 миллиарда рублей. Так, на меры господдержки инвалидам в 2018 году предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.
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