Расходы на пенсии предложили уменьшить

Минфин предложил уменьшить расходы на пенсии в России

Минфин РФ предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 миллиарда рублей в 2018 году, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей. В том числе предлагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 миллиарда рублей.

Что касается социального обеспечения, то здесь Минфин предлагает урезать расходы в 2018 году на 5,9 миллиарда рублей. Так, на меры господдержки инвалидам в 2018 году предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.