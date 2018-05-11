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Больше половины купленных в этом году автомобилей россияне приобрели в кредит
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Больше половины купленных в этом году автомобилей россияне приобрели в кредит 

Вологда.рф 42 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Автокредиты набирают популярность у россиян. Больше 50% машин, купленных с начала 2018 года, приобретены в кредит.
Причем покупают таким образом не только новые автомобили, но и представителей подержанных автопарков.
«Автомобиль — покупка дорогостоящая, и далеко не все могут позволить себе купить машину за наличные. Однако она уже перестала быть предметом роскоши, и ее покупают в силу той или иной необходимости. Для этого и существует кредит. Кстати, если вспомнить 2008 год, то рынок тогда рухнул на 50 процентов потому, что банки временно перестали выдавать автокредиты», — цитирует «Российская газета» исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.
Таким образом, доступные кредиты помогают развивать автомобильный бизнес. При этом машина, находящаяся в залоге у банка, делает этот вид займов наряду с ипотечным кредитованием самым безопасным с точки зрения неплатежей. А банки, которые сотрудничают с автопроизводителями, предлагают своим клиентам куда более выгодные условия и процентные ставки.
Стоит отметить, что, покупая новую машину, среднестатистический российский автовладелец ездит на ней 3-4 года. Причем иномарками пользуются около 5 лет до первой продажи, машинами отечественного производства — до шести лет.
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