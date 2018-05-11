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HSBC предложил клиентам приложение с данными о счетах в разных банках
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HSBC предложил клиентам приложение с данными о счетах в разных банках 

Банки.ру 1 час назад
HSBC стал первым крупным британским банком, запустившим для своих клиентов открытое банковское приложение, которое дает пользователям представление одновременно обо всех их счетах в разных банках. Приложение доступно для устройств Apple с iOS 10 и выше.
После шести месяцев бета-тестирования приложение Connected Money стало доступно обычным клиентам HSBC, позволяя им просматривать любые текущие счета в банках Великобритании, кредитные карты, ипотечные кредиты и займы в одном месте.
Все финансовые трансакции отображаются в приложении в одном списке с указанием названия банка, участвующего в трансакции. В настоящее время клиенты могут добавлять счета от 21 банка Великобритании.
Приложение позволяет также проводить регулярный анализ расходов и балансов счетов после оплаты фактур. Это позволяет пользователям видеть расходы по категориям и отслеживать собственные привычки в плане трат.
Банк также работает над функцией «округления» — Round-ups: стоимость покупки по дебетовой карте пользователя округляется до фунтов, а разница сохраняется на отдельном счете. Аналогичную функцию пару лет назад предложил британской финтех-стартап Moneybox.
HSBC UK еще работает над дополнительной функцией Nudges: применяя интеллектуальные алгоритмы, сервис будет вносить предложения по сбережению средств на основе привычек клиентов по расходам.
Появление приложения стало результатом реализации второй части директивы ЕС о платежных услугах и правил по управлению рынками для открытого банкинга в Великобритании. Банки должны иметь возможность предоставлять сторонним поставщикам финансовых услуг доступ к данным о клиентах, если клиент согласен на это, через интерфейсы прикладного программирования.
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