HSBC предложил клиентам приложение с данными о счетах в разных банках

HSBC стал первым крупным британским банком, запустившим для своих клиентов открытое банковское приложение, которое дает пользователям представление одновременно обо всех их счетах в разных банках. Приложение доступно для устройств Apple с iOS 10 и выше.

После шести месяцев бета-тестирования приложение Connected Money стало доступно обычным клиентам HSBC, позволяя им просматривать любые текущие счета в банках Великобритании , кредитные карты, ипотечные кредиты и займы в одном месте.

Все финансовые трансакции отображаются в приложении в одном списке с указанием названия банка, участвующего в трансакции. В настоящее время клиенты могут добавлять счета от 21 банка Великобритании.

Приложение позволяет также проводить регулярный анализ расходов и балансов счетов после оплаты фактур. Это позволяет пользователям видеть расходы по категориям и отслеживать собственные привычки в плане трат.

Банк также работает над функцией «округления» — Round-ups: стоимость покупки по дебетовой карте пользователя округляется до фунтов, а разница сохраняется на отдельном счете. Аналогичную функцию пару лет назад предложил британской финтех-стартап Moneybox.

HSBC UK еще работает над дополнительной функцией Nudges: применяя интеллектуальные алгоритмы, сервис будет вносить предложения по сбережению средств на основе привычек клиентов по расходам.