Медперсонал в Приангарье получает в 3,3 раза меньше руководителей

Федеральная служба государственной статистики провела единовременное выборочное обследование организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за октябрь 2017 года. По итогам обследования выяснилось, что в здравоохранении и в сфере предоставления социальных услуг заработная плата руководителей превышает зарплату простого персонала в 3,3 раза, а в образовании — 3,7 раза. При этом на предприятиях это соотношение значительно меньше: руководители получат в 1,7-2,8 раза больше рабочих.

Средняя начисленная заработная плата работников в обследованных предприятиях экономической деятельности в Иркутской области в октябре 2017 года составила 37666 рублей. Зарплата руководителей в среднем составила — 68560 рублей, специалистов — 39764 рубля, других служащих — 23184 рубля, рабочих — 32305 рублей.

При этом самая высокая заработная плата была у руководителей организаций, ведущих добычу полезных ископаемых — 123559 рублей, и предприятий энергетики — 87201 рубль. Наиболее низкооплачиваемыми оказались работники гостиниц и предприятий общественного питания, уровень заработной платы которых составил 35% от зарплаты руководителей предприятий добывающей отрасли.