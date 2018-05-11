Ещё
Медперсонал в Приангарье получает в 3,3 раза меньше руководителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост - взорвать или использовать
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост - взорвать или использовать

Медперсонал в Приангарье получает в 3,3 раза меньше руководителей 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Федеральная служба государственной статистики провела единовременное выборочное обследование организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за октябрь 2017 года. По итогам обследования выяснилось, что в здравоохранении и в сфере предоставления социальных услуг заработная плата руководителей превышает зарплату простого персонала в 3,3 раза, а в образовании — 3,7 раза. При этом на предприятиях это соотношение значительно меньше: руководители получат в 1,7-2,8 раза больше рабочих.
Средняя начисленная заработная плата работников в обследованных предприятиях экономической деятельности в Иркутской области в октябре 2017 года составила 37666 рублей. Зарплата руководителей в среднем составила — 68560 рублей, специалистов — 39764 рубля, других служащих — 23184 рубля, рабочих — 32305 рублей.
При этом самая высокая заработная плата была у руководителей организаций, ведущих добычу полезных ископаемых — 123559 рублей, и предприятий энергетики — 87201 рубль. Наиболее низкооплачиваемыми оказались работники гостиниц и предприятий общественного питания, уровень заработной платы которых составил 35% от зарплаты руководителей предприятий добывающей отрасли.
АиФ Иркутск: последние новости
В Листвянке планируют установить арт-объект «Ритм сердца» В новой школе в посёлке Молодёжный идёт монтаж оборудования Сибирская модель разделась на морозе против рубки ёлок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200380
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»964
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути186
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»641
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову66
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение