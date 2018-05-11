В России подешевела мобильная связь

В России снизились цены на мобильную связь, показало исследование

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов с августа прошлого года снизилась на 4% и составляет 258,3 рубля, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.

"Мегафона", В расчетах учитывались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы МТС "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Tele2 . В Крыму были взяты тарифы операторов Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл".

Снижение цен аналитики связывают с внедрением операторами тарифов-конструкторов.