В России подешевела мобильная связь

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов с августа прошлого года снизилась на 4% и составляет 258,3 рубля, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.
В расчетах учитывались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Tele2. В Крыму были взяты тарифы операторов Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл".
Снижение цен аналитики связывают с внедрением операторами тарифов-конструкторов.
"Если ранее значительное влияние на индекс доступности связи оказывал уровень дохода в регионе, то теперь тарифы действительно серьезно изменились во всех регионах и у всех операторов. Весной 2018 года абонентам практически всех операторов стали доступны новые тарифы-конструкторы, что позволило значительно оптимизировать расходы на услуги связи", — прокомментировал руководитель Content Review Сергей Половников.
Среди регионов с самой доступной связью оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. Жителям Ингушетии, Дагестана, Чечни, Брянской области и Кабардино-Балкарии приходится тратить на услуги операторов больше всех.