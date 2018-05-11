ЧИТА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Глава Забайкальского края Наталья Жданова в 2017 году заработала 2,76 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба губернатора.
"Доход губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, задекларированный в соответствии с законодательством РФ, в 2017 году составил 2,7 млн рублей. Это зарплата главы региона и компенсация за неиспользованный отпуск. Доход губернатора по сравнению с предшествующим годом сократился вдвое, поскольку в 2016 году в декларации были учтены средства, вырученные от продажи имущества", — сказали в пресс-службе.
Согласно декларации, опубликованной на официальном портале Забайкальского края, в совместной собственности с супругом у главы региона задекларирована квартира площадью 130 квадратных метров.
Супруг губернатора, бывший начальник Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Сергей Жданов, в 2017 году заработал свыше 3,5 млн рублей. В его пользовании, помимо совместной с супругой квартиры, есть квартира площадью 49,6 квадратных метров.