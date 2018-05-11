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Менее половины россиян верят в объективность СМИ, показал опрос
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Менее половины россиян верят в объективность СМИ, показал опрос 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Менее половины россиян считают, что отечественные средства массовой информации освещают события, происходящие в стране, в целом объективно, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Так, 45% россиян полагают, что российские СМИ освещают события в стране в целом объективно, 41% респондентов убеждены в обратном, 14% затруднились ответить. Наибольшее расхождение мнений наблюдалось в марте 2014 года: тогда вариант «объективно» выбрали 60% россиян, «необъективно» — 23%. В июне 2016 года показатели совпали: у каждой точки зрения было по 43% сторонников. В июне 2017 года о том, что российские СМИ освещают события в стране в целом объективно, заявили 47% респондентов, ответ «в целом необъективно» дали 40%, 13% затруднились ответить.
Респондентам также был задан вопрос: «Вы бы предпочли, чтобы российские средства массовой информации в целом занимали более критическую позицию в отношении властей, менее критическую, или вас в этом плане всё устраивает?»
Согласно опросу, 38% россиян заявили, что их в этом плане все устраивает, 36% высказались за более критическую позицию, 12% — за менее критическую, 14% затруднились ответить.
Опрос «ФОМнибус», посвященный российским СМИ, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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