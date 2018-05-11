Социологи выяснили, какая информация вызывает наибольший интерес у россиян

Респондентам был задан вопрос: «Какая информация вызывает у вас наибольший интерес, сообщения и комментарии на какие темы вы смотрите, слушаете, читаете особенно внимательно?», допустимо было назвать не больше пяти тем.

Вариант «международные отношения» выбрали 38% россиян, «политика в России» — 35%, «вооруженные силы России» (боеготовность, маневры, новые вооружения) — 32%. Социальные проблемы (здравоохранение, образование и другие) волнуют 31% опрошенных. Меньше всего россиян интересует сегодня шоу-бизнес и жизнь знаменитостей — 5% опрошенных. О том, что «нет таких тем», заявили 4% участников опроса.

Опрос «ФОМнибус», посвященный российским СМИ, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.