Продлевать выплату среднего заработка после сокращения можно только в особых случаях

Работодатель подал в суд на решение Центра занятости о выплате сокращенной сотруднице среднего заработка за четвертый месяц.

Центр занятости утверждал, что наличие ипотечного кредита и необходимости оплачивать коммунальные платежи — повод для продления выплат.

Суд поддержал работодателя, пояснив, что для выплат свыше положенного срока необходимы более весомые причины.

Например:

отсутствие средств к существованию; нетрудоспособные члены семьи на иждивении; социальная незащищенность.

У бывшей сотрудницы таких оснований не было. Она получала пенсию по старости.

Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 29.03.2018 по делу № 33-1848/2018

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