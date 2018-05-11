Продлевать выплату среднего заработка после сокращения можно только в особых случаях 

Работодатель подал в суд на решение Центра занятости о выплате сокращенной сотруднице среднего заработка за четвертый месяц.
Центр занятости утверждал, что наличие ипотечного кредита и необходимости оплачивать коммунальные платежи — повод для продления выплат.
Суд поддержал работодателя, пояснив, что для выплат свыше положенного срока необходимы более весомые причины.
Например:
отсутствие средств к существованию; нетрудоспособные члены семьи на иждивении; социальная незащищенность.
У бывшей сотрудницы таких оснований не было. Она получала пенсию по старости.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 29.03.2018 по делу № 33-1848/2018
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