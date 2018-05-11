Банки.ру: средние процентные ставки по кредитным картам в рублях

Портал Банки.ру сравнил изменение средних процентных ставок по кредитным картам в рублях за последние три месяца.

В исследовании были проанализированы данные по кредитным картам всех банков, представленных на сайте Банки.ру, это порядка 115 банков и более 480 предложений кредитных карт по состоянию на 1 марта, 1 апреля и 1 мая 2018 года.

В категорию «бонусная» были отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым начисляются баллы по программам лояльности. В категорию «с функцией cash back» отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым часть оплаченной суммы возвращается обратно на счет держателя карты. В категорию «классические» попали кредитные карты без каких-либо опций.

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В категорию «standard» вошли карты Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Mass, American Express и «Мир Классик». В категорию «gold» вошли карты Visa Gold, Mastercard Gold, American Express Gold, UnionPay Gold. В категорию «premium» вошли карты всех категорий выше Gold. (смотреть график).

Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по видам карт в апреле снизились в пределах 0,48 процентного пункта.

Так, по состоянию на 1 мая 2018 года средние процентные ставки по бонусным картам снизились на 0,14 п. п., по картам с функцией cash back — на 0,16 п. п., а по «классическим» картам — на 0,48 п. п. (смотреть график).

Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по категориям карт в апреле изменялись в диапазоне 0,73 п. п.

Ставки по картам категории «gold» повысились на 0,04 п. п., а ставки по картам категории «standard» и «рremium» снизились на 0,05 п. п. и 0,69 п. п. соответственно.