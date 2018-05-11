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Росавиация назвала лидеров по росту объемов перевозок пассажиров
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Росавиация назвала лидеров по росту объемов перевозок пассажиров 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
За первые четыре месяца российские авиакомпании перевезли 30,3 миллиона человек. Это на 11,9% больше, чем в тот же период 2017 года, подсчитали в Росавиации.
Только в апреле было перевезено 8,2 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года.
Активно наращивали объемы перевозок S7 — у них в процентном отношении рост на 21,7% (845,3 тысяч пассажиров). На 18,7% (637,5 тысяч пассажиров) зафиксирован рост у "Уральских авиалиний". "Аэрофлот" увеличил объемы на 7,5%, перевезя 2,8 миллиона человек.
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