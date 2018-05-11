Росавиация назвала лидеров по росту объемов перевозок пассажиров

За первые четыре месяца российские авиакомпании перевезли 30,3 миллиона человек. Это на 11,9% больше, чем в тот же период 2017 года, подсчитали в Росавиации

Только в апреле было перевезено 8,2 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года.