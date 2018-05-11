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Доходы супругов Голубевых упали на 15,5 миллиона рублей
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Доходы супругов Голубевых упали на 15,5 миллиона рублей 

161.ru 55 минут назад
Фото: 161.ru
Глава региона обнародовал декларацию о доходах за 2017 год. В прошлом году Василий Голубев заработал 6 941 189,59 рубля, что на 500 тысяч рублей меньше, чем в позапрошлом.
Судя по декларации, у Голубева нет машины, зато в собственности есть два дома площадью 357 и 120 квадратных метров и летняя кухня.
— Также Голубев владеет земельным участком площадью 1670 квадратных метров, — следует из документа.
Доходы Ольги Голубевой тоже упали. Если в 2016 году она заработала 63 719 697 рублей, то в 2017 — 48 087 737 рублей.
Первая леди региона владеет половиной участка площадью 10 тысяч квадратных метров, двумя целыми участками общей площадью 7680 квадратных метров, тремя домами площадью 544, 158 и 17 квадратных метров. Также в собственности у Ольги Голубевой два нежилых здания и летняя кухня. Ездит жена губернатора на Audi Q5.
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