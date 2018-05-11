В Свердловской области оштрафовали и уволили страховщика за навязывание услуг по ОСАГО

Страховой агент компании АО «ГСК „Югория“ в Туринске Свердловской области заплатил штраф в 25 тысяч рублей и лишился работы из-за навязывания клиенту дополнительных услуг. В прокуратуру Туринского района заявил местный житель, которому страховщик отказалась оформить ОСАГО без покупки страховки жизни или жилья. Такие действия противоречат п. 1.5 правил ОСАГО и ст. 16 закона „О защите прав потребителей“, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Решение о штрафе приняло Уральское главное управление Центрального банка России на основании прокурорского постановления. Фирма „Югория“ уволила сотрудницу после ознакомления с представлением надзорного органа.