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В Свердловской области оштрафовали и уволили страховщика за навязывание услуг по ОСАГО
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В Свердловской области оштрафовали и уволили страховщика за навязывание услуг по ОСАГО 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Страховой агент компании АО «ГСК „Югория“ в Туринске Свердловской области заплатил штраф в 25 тысяч рублей и лишился работы из-за навязывания клиенту дополнительных услуг.
В прокуратуру Туринского района заявил местный житель, которому страховщик отказалась оформить ОСАГО без покупки страховки жизни или жилья. Такие действия противоречат п. 1.5 правил ОСАГО и ст. 16 закона „О защите прав потребителей“, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Решение о штрафе приняло Уральское главное управление Центрального банка России на основании прокурорского постановления. Фирма „Югория“ уволила сотрудницу после ознакомления с представлением надзорного органа.
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