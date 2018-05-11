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Татарстанские предприятия смогут брать беспроцентные кредиты
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Татарстанские предприятия смогут брать беспроцентные кредиты 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Татарстанские предприятия смогут получать беспроцентные кредиты, об этом на форуме KazanSummit сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
По его словам, новый механизм поддержки бизнеса заработает в ближайшие дни. В настоящее время прорабатываются юридические аспекты этого инструмента. Им смогут воспользоваться управляющие компании и резиденты промышленных парков Татарстана (промпарки, сельхозкооперация, предприятия — экспортёры), в том числе, компании, работающие по стандартам халяль.
«Один из инструментов, который, я надеюсь, станет очень интересным для предприятий, ведущих свой бизнес в халяль индустрии, — это возможность получения беспроцентного кредита», — говорит Фарид Абдулганиев. — Мы уходим от понятий риба и процент. Есть возвратные средства, но в то же время это не вводит в кабалу ни кредитора, ни кредитуемого. Кроме того, это не претит тем предприятиям, которые уже осуществляют свою деятельность в стиле halal lifestyle».
По словам министра, беспроцентный кредит сохранит принцип возвратности средств, а также станет переходным инструментом для предприятий халяль-индустрии и исламского толка.
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