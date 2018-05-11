Татарстанские предприятия смогут брать беспроцентные кредиты 

Татарстанские предприятия смогут получать беспроцентные кредиты, об этом на форуме KazanSummit сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
По его словам, новый механизм поддержки бизнеса заработает в ближайшие дни. В настоящее время прорабатываются юридические аспекты этого инструмента. Им смогут воспользоваться управляющие компании и резиденты промышленных парков Татарстана (промпарки, сельхозкооперация, предприятия — экспортёры), в том числе, компании, работающие по стандартам халяль.
«Один из инструментов, который, я надеюсь, станет очень интересным для предприятий, ведущих свой бизнес в халяль индустрии, — это возможность получения беспроцентного кредита», — говорит Фарид Абдулганиев. — Мы уходим от понятий риба и процент. Есть возвратные средства, но в то же время это не вводит в кабалу ни кредитора, ни кредитуемого. Кроме того, это не претит тем предприятиям, которые уже осуществляют свою деятельность в стиле halal lifestyle».
По словам министра, беспроцентный кредит сохранит принцип возвратности средств, а также станет переходным инструментом для предприятий халяль-индустрии и исламского толка.