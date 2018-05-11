Исследование: Более 60% россиян планируют съездить в этом году на море как минимум один раз

«В течение 2018 г. 63% россиян планируют как минимум одну поездку на море. При этом большинство наших соотечественников именно на лето назначают долгий двухнедельный отпуск. Поездка длительностью в неделю — второй по популярности запрос», — сообщила И. Рябовол.

Сочи и По ее словам, среди отечественных курортов самыми актуальными остаются направления в Краснодарском крае Анапа . Собеседница агентства отметила также большой спрос на поездки в города, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 г.

«Из домашних направлений для путешествий наибольший рост туристического интереса показали города, где будет проходит чемпионат мира по футболу: внутренний спрос в Самару вырос почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, в Екатеринбург — в 3,5 раза, в Казань , Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — в 2,5 раза, а в Саранск — в 10 раз», — уточнила И. Рябовол.

Болгарию, Испанию, Черногорию. Что касается зарубежных направлений, пользователи сервиса часто запрашивают билеты в Турцию

Исследование было проведено по заказу momondo в 2018 г. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.