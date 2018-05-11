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Исследование: Более 60% россиян планируют съездить в этом году на море как минимум один раз
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Исследование: Более 60% россиян планируют съездить в этом году на море как минимум один раз 

Агентство «Москва» 20 минут назад
В течение 2018 г. 63% россиян планируют совершить как минимум одну поездку на море. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила представитель международного туристического сервиса momondo в России Ирина Рябовол со ссылкой на исследование, проведенное по заказу компании.
«В течение 2018 г. 63% россиян планируют как минимум одну поездку на море. При этом большинство наших соотечественников именно на лето назначают долгий двухнедельный отпуск. Поездка длительностью в неделю — второй по популярности запрос», — сообщила И. Рябовол.
По ее словам, среди отечественных курортов самыми актуальными остаются направления в Краснодарском крае — Сочи и Анапа. Собеседница агентства отметила также большой спрос на поездки в города, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 г.
«Из домашних направлений для путешествий наибольший рост туристического интереса показали города, где будет проходит чемпионат мира по футболу: внутренний спрос в Самару вырос почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, в Екатеринбург — в 3,5 раза, в Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — в 2,5 раза, а в Саранск — в 10 раз», — уточнила И. Рябовол.
Что касается зарубежных направлений, пользователи сервиса часто запрашивают билеты в Турцию, Болгарию, Испанию, Черногорию.
Исследование было проведено по заказу momondo в 2018 г. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.
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