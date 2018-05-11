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Треть трудоспособных граждан России выступила за понижение пенсионного возраста
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Треть трудоспособных граждан России выступила за понижение пенсионного возраста 

Говорит Москва 33 минуты назад
53% респондентов посчитали, что нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин (это 60 и 55 лет) оптимальны.
35% отметили, что возраст нужно снизить, а повысить предложили 6% опрошенных. В исследовании принимали участие 8 тысяч российских работников.
Среди тех, кто выступил за снижение пенсионного возраста, оказались молодые люди от 17 до 25 лет. Чаще всего о повышении возрастного ценза высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также Красноярского края, передаёт РИА Новости.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесёт их в Госдуму в скором времени.
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