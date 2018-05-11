Треть трудоспособных граждан России выступила за понижение пенсионного возраста

53% респондентов посчитали, что нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин (это 60 и 55 лет) оптимальны.

35% отметили, что возраст нужно снизить, а повысить предложили 6% опрошенных. В исследовании принимали участие 8 тысяч российских работников.

Среди тех, кто выступил за снижение пенсионного возраста, оказались молодые люди от 17 до 25 лет. Чаще всего о повышении возрастного ценза высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также Красноярского края , передаёт РИА Новости