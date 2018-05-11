Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников

Самарской области внесли изменения в закон об отмене доплат к пенсиям чиновников, которые работали в Самарской области менее 10 лет. Документ подписал врио губернатора Дмитрий Азаров . Он вступит в силу с 1 июня 2018 года.

— Доплату к пенсии и пенсию за выслугу лет теперь будут назначать как форму поощрения за службу тем, кто достаточно продолжительный период времени работал непосредственно на территории Самарской области, — сообщают в документе.

При этом в стаж будут входить периоды работы индивидуальной трудовой деятельности, в качестве служащего, члена колхоза, а также периоды, когда человек подлежал обязательному пенсионному страхованию.

Изначально лишать доплат к пенсиям предлагали чиновников, которые покинули Самарскую область. Автор законопроекта депутат Михаил Матвеев особо отмечал в их числе экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина . По информации парламентария, бывший глава региона получает пенсию в размере 153 тысяч рублей. Из них 129600 рублей — надбавка от Самарской области.

А по информации Минсоцразвития, доплаты к пенсиям получают 15 бывших госслужащих, которые покинули регион. Большинство из них просто переехали к детям из-за достижения пожилого возраста. Сумма затрат областного бюджета в год составляет около пяти миллионов рублей. При расчете выплат специалисты ведомства учитывают стаж, размер зарплаты во время работы в губернии и пенсию, которую получает гражданин. Суммы доплат варьируются от 185 до 100000 рублей.