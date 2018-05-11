Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников 

В Самарской области внесли изменения в закон об отмене доплат к пенсиям чиновников, которые работали в Самарской области менее 10 лет. Документ подписал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он вступит в силу с 1 июня 2018 года.
— Доплату к пенсии и пенсию за выслугу лет теперь будут назначать как форму поощрения за службу тем, кто достаточно продолжительный период времени работал непосредственно на территории Самарской области, — сообщают в документе.
При этом в стаж будут входить периоды работы индивидуальной трудовой деятельности, в качестве служащего, члена колхоза, а также периоды, когда человек подлежал обязательному пенсионному страхованию.
Изначально лишать доплат к пенсиям предлагали чиновников, которые покинули Самарскую область. Автор законопроекта депутат Михаил Матвеев особо отмечал в их числе экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. По информации парламентария, бывший глава региона получает пенсию в размере 153 тысяч рублей. Из них 129600 рублей — надбавка от Самарской области.
А по информации Минсоцразвития, доплаты к пенсиям получают 15 бывших госслужащих, которые покинули регион. Большинство из них просто переехали к детям из-за достижения пожилого возраста. Сумма затрат областного бюджета в год составляет около пяти миллионов рублей. При расчете выплат специалисты ведомства учитывают стаж, размер зарплаты во время работы в губернии и пенсию, которую получает гражданин. Суммы доплат варьируются от 185 до 100000 рублей.
Против корректировки законопроекта депутат не выступал. Но он предлагал назначить дату вступления закона в силу на 1 января 2012 года, чтобы под его действие попали чиновники, которые уже получают региональную доплату к пенсии, в том числе Николай Меркушкин. Но эту поправку парламент отклонил. Депутаты и сотрудники прокуратуры сослались на то, что она нарушает Конституцию РФ. По их словам, закон не может иметь обратную силу.