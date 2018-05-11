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СМИ раскрыли новый способ обмана россиян
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СМИ раскрыли новый способ обмана россиян 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мошенники стали использовать новую схему интернет-обмана. Они предлагают вернуть за небольшой взнос деньги за неиспользованные коммунальные и медицинские услуги, либо страхование. Как пишет РИА Новости, преступники просят зайти на специальный сайт и ввести последние цифры личного документа, плюс имя и фамилию.
Далее автоматически появляется информация о доступной выплате. Чтобы она в итоге поступила на карту, предварительно нужно перевести небольшую сумму.
«Свободная пресса» уточняет, что сообщения от мошенников приходят на электронную почту, в мессенджеры, а также в виде смс.
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