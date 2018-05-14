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Участники войны на этой неделе получат по 10 тысяч рублей
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Участники войны на этой неделе получат по 10 тысяч рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Уже на этой неделе участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОв) начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, назначенную им по указу президента страны. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России.
По словам и.о.главы ведомства Максима Топилина, большинство инвалидов и ветеранов ВОв получат эту выплату в мае. Деньги придут вместе с пенсиями или другими выплатами. Специально обращаться за ними в пенсионный фонд не нужно, выплату назначат всем, кому она положена, вы беззаявительном порядке, напомнили в Минтруде. Из федерального бюджета на выплату 10 тысяч рублей инвалидам и участникам войны выделено 1,034 миллиарда рублей.
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