Участники войны на этой неделе получат по 10 тысяч рублей

Уже на этой неделе участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОв) начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, назначенную им по указу президента страны. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России.