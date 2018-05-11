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Россияне стали меньше бояться потерять работу
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Россияне стали меньше бояться потерять работу 

Авторадио 1 час назад
Один из пяти россиян боится потерять работу, следует из результатов исследования Института социального анализа и прогнозирования. По данным газеты «Известия», в марте 21,5% работающих граждан переживали из-за возможности оказаться нетрудоустроенными. Это в 1,7 раза меньше, чем два года назад, когда остаться без работы опасались около 40% россиян. Снизился также и уровень тревоги по поводу уменьшения зарплаты. Переход на неполную занятость и риск ухода в неоплачиваемый отпуск волнует около 19% граждан. Исследователи уточнили, что наибольшую долю работников, не чувствующих связанных с работой рисков, составляют люди с высшим профессиональным образованием и жители крупных городов.
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