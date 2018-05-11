Россияне стали меньше бояться потерять работу

Один из пяти россиян боится потерять работу, следует из результатов исследования Института социального анализа и прогнозирования. По данным газеты «Известия», в марте 21,5% работающих граждан переживали из-за возможности оказаться нетрудоустроенными. Это в 1,7 раза меньше, чем два года назад, когда остаться без работы опасались около 40% россиян. Снизился также и уровень тревоги по поводу уменьшения зарплаты. Переход на неполную занятость и риск ухода в неоплачиваемый отпуск волнует около 19% граждан. Исследователи уточнили, что наибольшую долю работников, не чувствующих связанных с работой рисков, составляют люди с высшим профессиональным образованием и жители крупных городов.