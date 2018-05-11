Криптобанки начали осваивать традиционные банковские сервисы

Зарегистрированный в Великобритании криптобанк Wirex запускает для своих клиентов услугу Cryptoback. Теперь, как рассказали в компании, пользователи криптовалютных карт смогут вернуть часть потраченных средств в биткойнах, пишет газета

"Коммерсант"

По сути, это традиционный банковский кешбэк, но вознаграждение за расчеты по карте происходит в биткойнах. Ставка фиксированная — 0,5% от потраченной суммы в биткойнах по курсу на момент совершения трансакции. Cryptoback действует при оплате картой банка Wirex покупок и получении офлайн-услуг. При этом возврат будет действовать на все трансакции — как биткойновые, так и совершенные в традиционных валютах.

Банк берет комиссию за трансакции с долларовых карт (28 центов независимо от суммы операции), для карт со счетом в евро или фунтах комиссия нулевая. За месяц взимается абонентская плата в размере 1 фунт, 1,2 евро или 1,5 доллара — в зависимости от валюты счета. Возврат в биткойнах поступает на отдельную вкладку в клиентском приложении. Автоматически биткойновый кешбэк на кошелек не зачисляется, но пользователь сможет сделать это самостоятельно в ручном режиме.

Cryptoback не единственный продукт Wirex, являющийся полным аналогом услуги традиционного банкинга. Так, например, криптостартап обслуживает дебетовые карты, предоставляя возможность проводить платежи и переводы. В будущем компания обещает новые продукты, конкурирующие с традиционными банковскими, например b2b-решения и кредиты.

Эксперты рынка указывают на устойчивую тенденцию проникновения блокчейн-стартапов (в том числе и криптовалютных) на «банковскую территорию». Однако о грядущей смерти классического банкинга пока говорить не приходится.

Технический директор блокчейн-компании Midex Евгений Казначеев поясняет, что вытеснению с рынка традиционных банков мешает прежде всего отсутствие регулирования крипторынка, достаточного для его работы с классической финансовой системой. Когда оно появится, внедрять продукты на основе криптовалют будут именно банки, причем используя собственные технические решения.

Однако традиционные кредитные организации все равно стараются защитить свое место под солнцем. «В странах, где нет запретов на криптовалюту, уже появляются банки с лицензиями на торговлю цифровыми валютами, появляются специализированные банкоматы и отделения», — рассказал CEO компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.