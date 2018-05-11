Доходы губернатора Хабаровского края за 2017 год увеличились более чем на 3,7 млн рублей

ХАБАРОВСК , 11 мая. / ТАСС /. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 16,5 млн рублей, что более чем на 3,7 млн рублей превышает доход 2016 года. Об этом сообщается в декларации о доходах главы края, размещенной на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход — 16 517 502,61 рублей", — говорится в документе.

За 2016 год Шпорт задекларирвоал доход в размере 12 766 744,86 рублей. У губернатора в собственности квартира площадью 115,8 кв. м, машиноместо площадью 21,3 кв. м, а также легковой автомобиль Lexus LX570, прицеп и снегоход. Годом ранее у Шпорта в собственности значились квартира той же площадью, машиноместо и тот же автомобиль и прицеп.

Супруга губернатора за 2017 год задекларировала доход в сумме около 774,4 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим годом он уменьшился почти на 22 тыс. рублей. В собственности в декларации за 2017 год значатся два жилых дома площадью 309,4 кв. м и 261,2 кв. м и три земельных участка общей площадью свыше 4 тыс. кв. м. В пользовании у супруги главы региона квартира площадью 115,8 кв. м. В декларации за 2016 год указана та же собственность и та же квартира в пользовании.