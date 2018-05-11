Ещё
Доходы губернатора Хабаровского края за 2017 год увеличились более чем на 3,7 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы губернатора Хабаровского края за 2017 год увеличились более чем на 3,7 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 16,5 млн рублей, что более чем на 3,7 млн рублей превышает доход 2016 года. Об этом сообщается в декларации о доходах главы края, размещенной на сайте правительства региона.
"Декларированный годовой доход — 16 517 502,61 рублей", — говорится в документе.
За 2016 год Шпорт задекларирвоал доход в размере 12 766 744,86 рублей. У губернатора в собственности квартира площадью 115,8 кв. м, машиноместо площадью 21,3 кв. м, а также легковой автомобиль Lexus LX570, прицеп и снегоход. Годом ранее у Шпорта в собственности значились квартира той же площадью, машиноместо и тот же автомобиль и прицеп.
Супруга губернатора за 2017 год задекларировала доход в сумме около 774,4 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим годом он уменьшился почти на 22 тыс. рублей. В собственности в декларации за 2017 год значатся два жилых дома площадью 309,4 кв. м и 261,2 кв. м и три земельных участка общей площадью свыше 4 тыс. кв. м. В пользовании у супруги главы региона квартира площадью 115,8 кв. м. В декларации за 2016 год указана та же собственность и та же квартира в пользовании.
ТАСС: последние новости
Доходы главы Чувашии за год выросли на 792 тыс. рублей ВСС предлагает стандартизировать признаки страховых мошенников Может ли заемщик не платить по долгам и чем это ему грозит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»933
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»189
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1241
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-20075
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»19
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение