Пенсия: сделай сам!

Правительство готовит предложения по увеличению пенсионного возраста — государственную пенсию можно будет получать с 60—65 лет. С кем лучше копить на альтернативную пенсию, разбирался Банки.ру

Пенсия своими руками

Кабинет министров в самой короткой перспективе подготовит предложения по увеличению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму . Об этом заявил Дмитрий Медведев 8 мая во время выступления в Госдуме перед голосованием за его кандидатуру на пост премьер-министра России . Обсуждаемые сейчас варианты подразумевают пенсионный возраст для женщин в 60—63 года, для мужчин в 63—65 лет. Это значит, что момент начисления пенсии отложится как минимум на пять лет. Размеры этой пенсии также не обещают быть достойными. Особенно для тех, кто сейчас неплохо зарабатывает. Так что о своей будущей пенсии в любом случае стоит позаботиться самостоятельно. Причем думать о ней пора уже даже тридцатилетним.

Сейчас на рынке существует широкий спектр пенсионных продуктов — у негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и у страховщиков жизни. Большая часть из них относится к корпоративному сегменту — когда на дополнительную пенсию сотруднику копит работодатель (возможно софинансирование работником), включая это в социальный пакет и рассматривая как дополнительный бонус с целью повышения лояльности работника. Например, в портфеле СК «Ингосстрах-Жизнь» на долю корпоративных программ приходится 80% взносов.

Продуктовый виджет

В корпоративном сегменте активность страховщиков жизни на пенсионном рынке сильно ограничена из-за асимметричного налогового регулирования с НПФ, отмечает вице-президент по стратегическому развитию компании «Ренессанс Жизнь» Сергей Фаизов. «Корпоративным клиентам выгоднее работать с пенсионными фондами, программы которых предоставляют налоговые льготы», — поясняет эксперт.

Но есть и специальные программы для физических лиц, которые приобретают все большую популярность по мере прорисовывания контуров будущей пенсионной реформы. «Все больше россиян понимают, что о материальном благополучии в пенсионном возрасте необходимо заботиться самостоятельно. Не зря драйвером роста страхования жизни с каждым годом все отчетливее становятся долгосрочные продукты, — говорит Сергей Фаизов, — немалая часть клиентов по накопительному страхованию жизни обращается за данными программами именно для формирования капитала к выходу на пенсию». Развитие специализированных пенсионных накопительных программ — это лишь вопрос времени для страховщиков жизни, работающих на российском рынке, уверен он.

Генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников соглашается, что в связи с пенсионной реформой и ростом уровня финансовой грамотности населения в ближайшем будущем спрос на пенсионные программы, ориентированные на физических лиц, увеличится.

Ключевым вопросом для будущего пенсионера становится, куда отнести деньги, предназначенные на формирование будущей негосударственной пенсии. Чтобы ответить на него, нужно разобраться, что отличает пенсионные программы, предлагаемые страховщиками и негосударственными пенсионными фондами.

Пенсионный конструктор

Основное отличие пенсионных программ страховщиков жизни от программ НПФ в том, что программы страхования жизни не зависят от наступления пенсионных оснований (например, пенсионного возраста), срок начала выплат ренты гибкий и выбирается самим клиентом. Проще говоря, вы сами решаете, когда «выйдете на пенсию» — в 45, 50 или 70 лет. В условиях, когда после 45 лет найти работу весьма проблематично, этот фактор становится немаловажным доводом в пользу выбора страховой программы.

Страховщики вообще, как правило, предлагают клиентам программы-конструкторы, где можно выбрать любой параметр по своему усмотрению. Страхователь имеет возможность самостоятельно определить периодичность и срок выплат, валюту, в которой будут осуществляться взносы, — рубли или эквивалент по курсу ЦБ (у НПФ только в рублях), периодичность взносов, размеры страховой защиты. Клиент может получить единовременную выплату всей суммы, оформить пожизненную программу с регулярными рентными выплатами или ограничить ренту фиксированным сроком (5—30 лет).

Страховщики жизни, в отличие от НПФ, у которых доходность полностью зависит от успешности инвестиционной стратегии, предлагают два типа программ: с заранее определенной стабильной доходностью и с потенциально более высокой, но негарантированной. «НПФы в настоящее время по большей части продают программы с установленными взносами. В таких программах в момент заключения договора клиент не знает размер своей будущей пенсии», — говорит руководитель индивидуальных страховых продуктов «Сбербанк страхование жизни» Наталья Белова

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«Схемы с установленными выплатами не пользуются популярностью со стороны клиентов НПФ и самих фондов, так как подобные пенсионные программы требуют соблюдения порядка внесения взносов на значительном горизонте, — поясняет генеральный директор НПФ «Социум» Екатерина Шишкина. — Клиенты же отдают предпочтение программам, не привязанным к жестким графикам уплаты. В этом случае пенсия рассчитывается из фактического результата без штрафов или риска неисполнения обязательств каждой из сторон. Другим вариантом является мгновенное фондирование за счет перечисления единовременного взноса для обеспечения выплаты пенсии».

Фонд предлагает все типы выплат: пожизненные, в том числе последовательную выплату двум участникам (семейная схема) и выплаты с гарантированным периодом; срочные выплаты — как сберегательные (с наследованием остатка на всем периоде выплаты), так и страховые (в случае смерти участника выплата наследникам не производится); выплаты до исчерпания счета. Срочные выплаты предлагаются с разными условиями в части расторжения — получения выкупной суммы, в зависимости от первоначального взноса, срока накопления и пр. Для предприятий доступны как схемы с именными пенсионными счетами, так и схема с солидарным пенсионным счетом.

«Подавляющее большинство физических лиц выбирает схемы со срочными выплатами, дающими возможность повлиять на итоговый размер пенсии за счет корректировки срока и с учетом возможности наследования на всем сроке действия договора», — говорит Шишкина. Вкладчики — юридические лица больше ориентированы на пожизненные выплаты для работников — участников по пенсионному договору, так как решается задача по дополнительной социальной поддержке на всем периоде жизни после завершения трудовой деятельности, отмечает эксперт.

«Продукты страхования жизни, помимо прочего, содержат дополнительный компонент в виде страховой защиты и позволяют не только накопить средства, но и обезопасить себя от значимых финансовых потерь в случае непредвиденных событий, связанных со здоровьем», — подчеркивает Владимир Черников.

«Нашей программой предусмотрена возможность подключения дополнительной страховой защиты на случай наступления неблагоприятных обстоятельств, например выплаты при получении травм или диагностировании особо опасных заболеваний, а также досрочный старт выплат ренты по инвалидности, — рассказывает Наталья Белова из « Сбербанк страхование жизни». — Около 90% наших клиентов по продукту выбирают ренту на срок, пожизненную ренту выбирает не более 10% клиентов, 60% клиентов подключают дополнительную страховую защиту».

Таким образом, у страховщиков большая вариативность для момента выхода на пенсию, есть гарантированный размер выплат и страховая защита, которой нет у НПФ. Но зато продукты негосударственных пенсионных фондов проще и дешевле, клиент более свободен в плане периодичности внесения средств на пенсионный счет: есть деньги — добавил себе пенсии, нет — пропустил. У некоторых страховщиков жизни есть возможность получить каникулы в связи с изменившимися финансовыми обстоятельствами. Например, компания «МетЛайф» по некоторым программам автоматически платит за клиента, если он пропустил взнос, но это оформляется как мини-кредит. Однако в целом сроки взноса по пенсионным программам страховых компаний более регламентированы, чем у НПФ.

Возможность получения налогового вычета с ежегодного взноса до 120 тыс. рублей и особый статус средств (не делятся при имущественных спорах) характерны для продуктов как пенсионных фондов, так и страховых компаний.

Наследование в случае смерти пенсионера в страховой компании гораздо проще: указанный в договоре выгодоприобретатель получает выплату в течение 14 дней. В случае наследования пенсионных средств в НПФ сроки получения денег четко не определены: правопреемник/наследник должен переоформить на себя договорные права, а затем расторгнуть договор с целью получения выкупной суммы.

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На кого положиться

Когда вы доверяете финансовому институту деньги на долгие годы, естественно, немаловажным становится вопрос надежности компании и сохранности ваших средств.

Исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев обращает внимание на то, что НПФ учитывают пенсионные накопления на отдельном балансе, а в страховой компании они сразу будут направляться в состав собственного имущества. «Вознаграждение НПФ рассчитывается от заработанного инвестиционного дохода и ограничено законодательно, а в страховом бизнесе наоборот: все, что не выплачено клиентам, формирует прибыль страховой компании», — поясняет он.

«Да, НПФ учитывают пенсионные накопления на отдельном балансе, а у страховщика они относятся на собственное имущество, но это имело значение, когда НПФы были некоммерческими организациями, — возражает Тимур Гилязов, директор по стратегическим проектам «МетЛайф». — Сейчас все НПФ уже прошли акционирование (или пройдут в ближайшее время) и через какое-то время смогут получать прибыль. Фактор отдельного баланса накоплений перестает быть аргументом».

Тимур Гилязов считает, что пенсионные продукты страховщиков более надежны: «По пенсионным программам нет вероятности неосуществления выплаты по каким-либо причинам, как, например, в рисковых программах, когда страховой случай просто не наступил. Причем условия выплаты клиенту известны заранее, они прописываются в договоре. Риски ухода с рынка страховщика жизни крайне малы. Требования к минимальному уставному капиталу СК в четыре с лишним раза выше, чем у НПФ (420 млн рублей против 100 млн рублей), для страховщиков есть специализированная процедура банкротства, погашение актуального дефицита происходит автоматически из собственных средств. В НПФ он происходит сначала из страхового резерва, затем — через целевой взнос по решению совета фонда. „За последние пять лет разорились десятки НПФ, но я не знаю ни об одной разорившейся компании по страхованию жизни“, — напоминает Гилязов.