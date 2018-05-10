Самарские коммунальщики пристыдили должника бетонной пирамидой

Компания «Самарские коммунальные системы» придумала оригинальный способ добиться оплаты от владельца коттеджа, который задолжал за водоснабжение и водоотведение 60 тыс. рублей. Перед его домом установили трехтонную пирамиду из бетона с надписями, напоминающими о неоплаченном долге, сообщает портал 63.ru.

На пирамиде желтым на черном фоне было написано «Здесь живет должник», «Вы должны» и «Долг за воду заплатите». Пирамиду подвезли к дому на грузовике, а потом с помощью крана переставили его на лужайку.

Пресс-служба «Самарских коммунальных систем» рассказала, что сразу же после установки пирамиды мужчина согласился оплатить долг. Как только это произойдет, «знак отличия» отправится к другому крупному должнику.

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