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Самарские коммунальщики пристыдили должника бетонной пирамидой
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Самарские коммунальщики пристыдили должника бетонной пирамидой 

Мир24 2 часа назад
Компания «Самарские коммунальные системы» придумала оригинальный способ добиться оплаты от владельца коттеджа, который задолжал за водоснабжение и водоотведение 60 тыс. рублей. Перед его домом установили трехтонную пирамиду из бетона с надписями, напоминающими о неоплаченном долге, сообщает портал 63.ru.
На пирамиде желтым на черном фоне было написано «Здесь живет должник», «Вы должны» и «Долг за воду заплатите». Пирамиду подвезли к дому на грузовике, а потом с помощью крана переставили его на лужайку.
Пресс-служба «Самарских коммунальных систем» рассказала, что сразу же после установки пирамиды мужчина согласился оплатить долг. Как только это произойдет, «знак отличия» отправится к другому крупному должнику.
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