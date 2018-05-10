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Мошенники нашли новый способ обмануть россиян
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Мошенники нашли новый способ обмануть россиян 

News.ru 2 часа назад
В России появился новый вид мошенничества, который может затронуть каждого. Теперь людям настойчиво предлагают вернуть компенсацию за переплату коммунальных платежей, а также медицинских или страховых услуг.
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