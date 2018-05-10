Власти Петербурга выбрали первого эмитента для единой социальной карты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 мая. / ТАСС /. Власти Санкт-Петербурга одобрили первую заявку организации-эмитента электронных карт «Единая карта петербуржца», поступившую от банка «Санкт-Петербург» . Об этом сообщили в четверг в комитете по экономической политике и стратегическому планированию по итогам заседания комиссии по выбору кредитных организаций-эмитентов электронных карт во главе с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым.

"После проверки документов и соответствия требованиям, указанным в постановлении правительства Петербурга, заявка была признана соответствующей. Комиссия приняла решение о заключении с публичным акционерным обществом «Банк „Санкт— Петербург“ соглашения, устанавливающего права и обязанности сторон при осуществлении деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт „Единая карта петербуржца“, — сообщили в пресс-службе комитета. По словам собеседника, соглашение планируют подписать в ближайшее время.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка „Санкт-Петербург“, эмиссию карт планируется начать с четвертого квартала текущего года, ее первичный выпуск будет производиться за счет банка и бесплатно для клиента. „В перспективе нескольких ближайших лет „Единая карта петербуржца“ будет у каждого совершеннолетнего горожанина, что обещает банку значительный приток клиентов и новые горизонты развития. Уже сейчас, не начав выпускать карту, мы получаем от своих клиентов запросы на нее“, — сообщили в пресс-службе, не уточнив количество планируемых к выпуску карт.

Многофункциональная „Единая карта петербуржца“ входит в число приоритетных городских проектов, инициированных губернатором Петербурга. В Смольном рассчитывают, что карта позволит более эффективно отслеживать процесс целевого расходования бюджетных средств и провести анализ актуальных потребностей льготных категорий граждан. В городе проживают 5,3 млн человек, из них более 2 млн получают различные виды социальной поддержки.

Как ранее сообщал представитель исполнителя проекта — „Группы компаний АИСА“, „Единую карту петербуржца“ для получения льготных выплат и оплаты жилищно-коммунальных и других государственных услуг планировали запустить в сентябре 2018 года. Предусматривается, что карта на основе платежной системы „Мир“ будет содержать персональные данные и электронную подпись гражданина, на нее можно будет записать и любой вид транспортного проездного и другие сервисы.

С 2019 года карта позволит родителям контролировать посещаемость школы и питание детей в школьной столовой. Для студентов на карте объединят функции студенческого билета и зачетной книжки. С 2020 года карта станет носителем электронного полиса ОМС и позволит оформлять электронные рецепты и получать льготные лекарства в аптеках.