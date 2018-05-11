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В Твери налоговая инспекция пришла с проверкой к кондитеру из Instagram 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники налоговой службы купили в Твери выпечку у кондитера, искавшего клиентов в социальных сетях, а когда пришли за заказом, потребовали предоставить декларацию о доходах, сообщила в пятницу федеральная налоговая служба.
По информации местных СМИ, сотрудники налоговой инспекции провели «виртуальный рейд» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, после чего сделали контрольную закупку у производителя кондитерских изделий, проживающего в Пролетарском районе города.
"Гражданину вручили уведомление о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, неуплаты налога на доходы физических лиц", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в итоге кондитер как физическое лицо, «предоставил декларации о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода».
В начале мая Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. В прошлом году власти РФ уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.
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