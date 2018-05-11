В Твери налоговая инспекция пришла с проверкой к кондитеру из Instagram

По информации местных СМИ, сотрудники налоговой инспекции провели «виртуальный рейд» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, после чего сделали контрольную закупку у производителя кондитерских изделий, проживающего в Пролетарском районе города.

"Гражданину вручили уведомление о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, неуплаты налога на доходы физических лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге кондитер как физическое лицо, «предоставил декларации о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода».