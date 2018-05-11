В Твери к онлайн-кондитеру явилась налоговая

Твери налоговики заставили заплатить налоги кондитера, продававшего сладости через сеть Интернет.

Чтобы вывести специалиста по тортам из Пролетарского района Твери из тени, сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Тверской области заказали у него лакомство через соцсети, с помощью которых кондитер распространял свою продукцию. А когда получили заказ, напомнили, что налоги в любом случае платить надо.

— Гражданину вручили уведомление о вызове для дачи пояснений о получении доходов за оказанные услуги, а также о непредставлении налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц и неуплате налога на доходы физических лиц, — рассказали в ИФНС.

В итоге кондитер представил в инспекцию декларацию о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода.