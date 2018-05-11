В Твери к онлайн-кондитеру явилась налоговая 

В Твери налоговики заставили заплатить налоги кондитера, продававшего сладости через сеть Интернет.
Чтобы вывести специалиста по тортам из Пролетарского района Твери из тени, сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Тверской области заказали у него лакомство через соцсети, с помощью которых кондитер распространял свою продукцию. А когда получили заказ, напомнили, что налоги в любом случае платить надо.
— Гражданину вручили уведомление о вызове для дачи пояснений о получении доходов за оказанные услуги, а также о непредставлении налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц и неуплате налога на доходы физических лиц, — рассказали в ИФНС.
В итоге кондитер представил в инспекцию декларацию о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода.