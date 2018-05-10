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Минфин предложил продлить полномочия ВЭБа по управлению пенсионными деньгами до 2024 года
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Минфин предложил продлить полномочия ВЭБа по управлению пенсионными деньгами до 2024 года 

Банки.ру 1 час назад
Минфин РФ предлагает продлить полномочия Внешэкономбанка по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений до 1 января 2024 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В целях обеспечения эффективного функционирования системы доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, проектом постановления полномочия Внешэкономбанка продлеваются до 1 января 2024 года», — говорится в пояснительной записке к документу. В ней уточняется, что согласно действующему законодательству соответствующие полномочия ВЭБа истекают 1 января 2019 года.
В пояснительной записке также указывается, что на протяжении последних трех лет доходность расширенного инвестиционного портфеля и инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг ВЭБа превышала показатель инфляции, а в течение последних двух лет превзошла его в несколько раз.
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