ВЭБ прокомментировал перспективу управления пенсионными накоплениями до 2024 года 

ВЭБ положительно оценивает возможное продление полномочий в качестве управляющего пенсионными накоплениями граждан до 2024 года, сообщил RNS первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.
«С точки зрения защиты интересов застрахованных граждан государственная управляющая компания (ГУК — ВЭБ) оценивает перспективу управлять пенсионными накоплениями еще 5 лет положительно. Главная задача ГУК — обеспечивать сохранность пенсионных накоплений. Государственная управляющая компания в своей стратегии инвестирования придерживается консервативной модели», — отметил Цехомский.
10 мая Минфин опубликовал проект постановления правительства, в соответствии с которым ВЭБу планируется продлить полномочия по управлению средствами пенсионных накоплений до 2024 года.