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Минфин предложил продлить до 2024 г. полномочия ВЭБ по доверительному управлению пенсиями
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Минфин предложил продлить до 2024 г. полномочия ВЭБ по доверительному управлению пенсиями 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минфин РФ предложил продлить до 1 января 2024 года полномочия Внешэкономбанка (ВЭБ) по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях обеспечения эффективного функционирования системы доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, проектом постановления полномочия Внешэкономбанка продлеваются до 1 января 2024 года", — отмечается в пояснительной записке министерства к документу.
По мнению Минфина, ВЭБ обеспечивает необходимый уровень ликвидности и доходности инвестирования пенсионных накоплений. Так, доходность соответствующих портфелей госкорпорации на протяжении последних трех лет превышала показатель инфляции в РФ, а в течение последних двух — превзошла его в несколько раз, добавили в министерстве.
Нынешние полномочия ВЭБ по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений истекают в начале 2019 года.
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