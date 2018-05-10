Минфин предложил продлить до 2024 г. полномочия ВЭБ по доверительному управлению пенсиями

"В целях обеспечения эффективного функционирования системы доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, проектом постановления полномочия Внешэкономбанка продлеваются до 1 января 2024 года", — отмечается в пояснительной записке министерства к документу.

По мнению Минфина, ВЭБ обеспечивает необходимый уровень ликвидности и доходности инвестирования пенсионных накоплений. Так, доходность соответствующих портфелей госкорпорации на протяжении последних трех лет превышала показатель инфляции в РФ , а в течение последних двух — превзошла его в несколько раз, добавили в министерстве.

Нынешние полномочия ВЭБ по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений истекают в начале 2019 года.