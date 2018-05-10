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Американский журналист: Орсер будет брать с Медведевой больше стандартной ставки
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Американский журналист: Орсер будет брать с Медведевой больше стандартной ставки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Стали известны подробности о финансовой стороне сотрудничества двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой с канадским специалистом Брайаном Орсером.
«У Орсера почасовая оплата, никаких процентов с доходов спортсменов он не берёт. Раньше ставка составляла $ 110 в час, сейчас она возросла, но конкретную стоимость он назвать отказался. При этом Орсер сказал, что в первые полгода цена для Медведевой будет выше стандартной ставки, так как предстоит много работы с ней над прыжками, хореографией и скольжением», — приводит слова журналиста Филиппа Херша Globetrotting.
По данным источника, Медведева заработала за карьеру более $ 300 тыс.
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