Американский журналист: Орсер будет брать с Медведевой больше стандартной ставки

«У Орсера почасовая оплата, никаких процентов с доходов спортсменов он не берёт. Раньше ставка составляла $ 110 в час, сейчас она возросла, но конкретную стоимость он назвать отказался. При этом Орсер сказал, что в первые полгода цена для Медведевой будет выше стандартной ставки, так как предстоит много работы с ней над прыжками, хореографией и скольжением», — приводит слова журналиста Филиппа Херша Globetrotting.

По данным источника, Медведева заработала за карьеру более $ 300 тыс.