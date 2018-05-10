Новую уловку придумали мошенники, чтобы обмануть пенсионеров

Неизвестные звонят пожилым людям и сообщают, что Пенсионный фонд не доплатил им 300 тысяч рублей.

На этот раз сразу нескольким жителям Петрозаводска поступили звонки по телефону от неизвестных граждан, которые сообщали, что Пенсионный фонд не доплатил пенсионерам по 300 тысяч рублей. По их словам, пожилые люди теперь могут получить эти деньги, если перечислят на определенный счет 50 тысяч рублей. Взамен пенсионерам предлагали сообщить номер банковской карты, на которую поступят невыплаченные деньги.

Отделение ПФР по Республике Карелия предупреждает, что Пенсионный фонд России не имеет никакого отношения к подобным ситуациям, а пенсии и социальные пособия доставляются пенсионерам через того доставщика, которого каждый получатель пенсии указал в заявительном порядке. Справку о размере пенсии можно заказать через личный кабинет на сайте ПФР или в клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда,

— говорится в сообщении.