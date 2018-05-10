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Новую уловку придумали мошенники, чтобы обмануть пенсионеров
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Новую уловку придумали мошенники, чтобы обмануть пенсионеров 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Неизвестные звонят пожилым людям и сообщают, что Пенсионный фонд не доплатил им 300 тысяч рублей.
Мошенники, желающие обогатиться за счет пенсионеров, продолжают попытки обмана пенсионеров, сообщает пресс-служба Управления Пенсионного фонда РФ в г. Петрозаводске республики Карелия.
На этот раз сразу нескольким жителям Петрозаводска поступили звонки по телефону от неизвестных граждан, которые сообщали, что Пенсионный фонд не доплатил пенсионерам по 300 тысяч рублей. По их словам, пожилые люди теперь могут получить эти деньги, если перечислят на определенный счет 50 тысяч рублей. Взамен пенсионерам предлагали сообщить номер банковской карты, на которую поступят невыплаченные деньги.
Отделение ПФР по Республике Карелия предупреждает, что Пенсионный фонд России не имеет никакого отношения к подобным ситуациям, а пенсии и социальные пособия доставляются пенсионерам через того доставщика, которого каждый получатель пенсии указал в заявительном порядке. Справку о размере пенсии можно заказать через личный кабинет на сайте ПФР или в клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда,
— говорится в сообщении.
Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои личные данные и данные своих банковских карт, а при получении подобных звонков информируйте об этом правоохранительные органы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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