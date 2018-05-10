Самарские коммунальщики применяют бетонную пирамиду в борьбе с должниками

САМАРА , 10 мая. / ТАСС /. Самарские коммунальщики разработали новый способ борьбы с должниками — они решили устанавливать перед их домами трехтонную бетонную пирамиду с надписями, напоминающими о долге. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».

"Самарские коммунальные системы" опробовали новый способ борьбы с должниками — в самарском поселке Зубчаниновка перед частным домом одного из крупных неплательщиков появилось напоминание в виде трехтонной бетонной пирамиды 1,5 метра в высоту и ширину", — говорится в сообщении.

На грани пирамиды нанесены надписи — «Здесь живет должник», «Долг за воду оплатите», «Вы должны», «Долг данного абонента уже более 50 тыс. рублей». «Мы неоднократно обращались к нему, присылали уведомления, пытались встретиться лично, приняли все меры досудебного воздействия, но все это результата не дало, » — цитирует пресс-служба начальника отдела продаж населению компании Надежду Самарину.

Установка бетонного напоминания о долге подействовала в тот же день — хозяин коттеджа немедленно выразил готовность погасить долг, отметили в пресс-службе. Как только долг будет погашен, коммунальщики намерены установить бетонную пирамиду перед домом следующего крупного должника. По данным компании, общий долг жителей региона за водоснабжение и водоотведение составляет свыше 1,2 млрд рублей.