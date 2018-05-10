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Минфин намерен продлить полномочия ВЭБа по доверительному управлению пенсиями до 2024 г
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Минфин намерен продлить полномочия ВЭБа по доверительному управлению пенсиями до 2024 г 

Прайм 52 минуты назад
Полномочия ВЭБа по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений могут быть продлены до 1 января 2024 года, следует из опубликованного Минфином РФ документа на портале проектов нормативных актов.
"В целях обеспечения эффективного функционирования системы доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, проектом постановления полномочия Внешэкономбанка продлеваются до 1 января 2024 года", — говорится в пояснительной записке Минфина.
По действующему закону полномочия ВЭБа в сфере управления пенсиями истекают 1 января 2019 года.
В пояснительной записке разработчик проекта также указывает, что на протяжении последних трех лет доходность расширенного инвестиционного портфеля и инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг ВЭБа превышали инфляцию в РФ. А в течение последних двух лет доходность превзошла показатель инфляции в несколько раз.
Так, в 2016 году доходность расширенного инвестиционного портфеля и инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг составила 10,35% и 12,2% соответственно, показатель инфляции — 5,39%; в 2017 году — 8,59% и 11,09%, показатель инфляции — 2,51%.
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