За подделку или перепродажу билетов на ЧМ-2018 могут оштрафовать на миллион рублей

«Продажа, перепродажа, обмен и иное использование билетов на матчи или документов, которые дают право на их получение, для извлечения выгоды без заключения договора с FIFA или уполномоченными организациями, как и изменение стоимости этих билетов влекут наложение штрафа: для граждан — от 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. руб., а для юридических лиц — от 500 тыс. руб. до миллиона. Кроме того, закон предусматривает административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — рассказала помощник прокурора Самары Анна Данилкина.

Также закон предусматривает ответственность за подделку входных билетов на матчи и подделку документов, которые дали бы право на получение такого билета. Если человека, уличенного в махинациях с билетами, не удалось привлечь к уголовной ответственности, то его могут опять же оштрафовать: обычных граждан — на 50-70 тыс. руб., должностных лиц и ИП — на 150-200 тыс. руб., юридических лиц — на миллион или даже полтора миллиона рублей. Плюс в отношении ИП и юрлиц могут вынести постановления о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.