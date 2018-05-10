В России пенсии не поднять без повышения пенсионного возраста

Правительство в ближайшее время намерено внести в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая 8 мая перед депутатами. Он отметил, что нынешний уровень пенсионного возраста был установлен в 1940-е годы, когда продолжительность жизни была гораздо ниже. Сейчас «по стране ситуация изменилась, и это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения», сказал премьер.

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты также считают, что пенсионный возраст в России нужно повышать, главный вопрос — до какого предела и с какой скоростью.

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Существуют несколько сценариев повышения пенсионного возраста. Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет Алексей Кудрин , предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет — у мужчин. Эксперты РАНХиГС считают, что возраст выхода на пенсию надо повысить до 63 лет у мужчин и 60 лет — у женщин. По их мнению, такой вариант будет оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий.

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает, что параметры повышения пенсионного возраста — это не чисто математическая задача. Здесь необходимо учитывать целый комплекс факторов, например, возраст выхода на пенсию у наших соседей.

Если смотреть на внутрироссийскую ситуацию, то для мужчин возможность поднятия пенсионного возраста в силу демографической ситуации ограничена. Сегодня ожидаемый период нахождения на пенсии мужчин в России около 16 лет, и это один из самых низких показателей в мире. Кроме того, вероятность дожить до пенсии у мужчин в России составляет 60-70%, что также является одной из самых низких, отметил Горлин.

По его мнению, также нужно учесть, что большой процент мужчин после 60 лет продолжает работать, а после 63 лет начинается обвальное сокращение числа работающих. Менее 50% мужчин продолжают работать после 63 лет, и каждый следующий год количество работающих сокращается. Исходя из этих факторов, предельный возраст выхода на пенсию для мужчин — это 63 года.

В отношении женщин в РФ ситуация противоположная. Для них 25-26 ожидаемых лет нахождения на пенсии — это самый высокий показатель среди стран с пенсионной системой и вероятность дожития до 55 лет также одна из самых высоких в мире. После 59-60 лет процент работающих женщин резко снижается. Существенно менее 50% женщин такого возраста продолжают работать, поэтому у женщин пенсионный возраст можно поднять до 60 лет, полагает Горлин.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Татьяна Омельчук считает, что сейчас самое благоприятное время для повышения пенсионного возраста. По ее мнению, можно повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет. «Нужно постепенно двигаться, сначала к 63 годам, а потом уже смотреть на продолжительность жизни, на рынок занятости, чтобы двигаться к 65 годам», — говорит Омельчук.

При этом она отметила важность гендерного фактора в России. «У нас традиция, что мужчины работают дольше, чем женщины, и возможно будет трудно от этого отступить», — говорит Омельчук. Из-за этого не получится сделать одинаковый пенсионный возраст для мужчин и женщин. Хотя с точки зрения демографии, их пенсионный возраст логично уравнять.

СРОКИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

В 2016 году Минфин предлагал поднять пенсионный возраст до 65 лет и мужчинам, и женщинам с шагом 6–12 месяцев в год. ЦСР Кудрина настаивает на постепенном повышении возраста к 2034 году.

Очень важный вопрос — какими темпами его повышать, и, соответственно, как долго будет продолжаться этот процесс, говорит Горлин. Чем выше темпы повышения пенсионного возраста — тем выше будет бухгалтерский эффект. При повышении возраста большее количество людей начинает не получать пенсии и, таким образом, получается бухгалтерская экономия. Бухгалтерская, а не экономическая, поскольку часть полученных денег пойдет на купирование негативного эффекта от повышения пенсионного возраста.

Поэтому, во многих странах, во-первых, объявляют о повышении пенсионного возраста заблаговременно, за много лет, а то и десятилетий. Есть, конечно, страны, где об этом объявили примерно за полгода, как в Белоруссии , но это не самая распространенная практика. Во-вторых, во многих странах возраст повышают медленно, по несколько месяцев в год. Целесообразно первые 4-6 лет повышать пенсионный возраст хотя бы на 3 месяца в год. Это даст возможность людям и институтам адаптироваться к таким изменениям. Процесс может растянуться на 10-16 лет, в зависимости от динамики повышения, считает Горлин.

Увеличение возраста выхода на пенсию может продлиться 20 лет, считает Омельчук. При этом увеличивать возраст выхода на пенсию нужно медленно, по полгода, или еще медленней, например, на 3 месяца в год.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ

Повышение пенсионного возраста — это одна из значимых мер для увеличения пенсий, считает Горлин. Сегодня соотношении пенсии и прожиточного минимума составляет примерно 1,6. Чтобы это соотношение стало примерно 2,5, как обозначено в Стратегии пенсионной реформы 2013 года, необходимы и другие факторы, в том числе экономический подъем, который обеспечит увеличение зарплат и, соответственно, рост взносов в Пенсионный фонд, сказал эксперт.

"Повышать пенсионный возраст необходимо, прежде всего, чтобы повысить пенсии выше инфляции, близко к росту заработной платы, чтобы поддержать коэффициент замещения: соотношения пенсии и зарплаты", — говорит Омельчук. Без повышения возраста можно индексировать пенсии только по инфляции. При этом низкие пенсии будут индексироваться больше, что приведет к уравнительной системе пенсионного обеспечения, когда пенсии будут мало зависеть от стажа и накоплений.

Омельчук считает другие меры, которые можно предпринять для увеличения пенсии, несущественными. Рост пенсионных отчислений ляжет дополнительной нагрузкой на работодателя. «Можно вовлечь самозанятых, увеличить собираемость пенсионных отчислений, повысить заинтересованность в уплате взносов или повысить пенсионный стаж, но это не отразится на пенсия тех, кому выходить на заслуженный отдых в ближайшие годы», — говорит Омельчук.