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Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Антивирусная компания "Доктор Веб" предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества, при котором несуществующие компании предлагают заплатить небольшой взнос для получения неких "социальных компенсаций".
Злоумышленники рассылают спам, сообщая о возможности получить компенсацию за переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг. Потенциальной жертве предлагается зайти на сайт и ввести в специальную форму свои данные, чтобы узнать о доступных выплатах. Вне зависимости от введенной информации, сайт попросит заплатить денежный взнос за использование портала.
>> Тысячи пострадавших. Мошенники придумали новый способ снятия денег
Мошеннические сайты создаются по одному шаблону и принадлежат разным несуществующим организациям.
"Доктор Веб" призвал пользователей не доверять сомнительным ресурсам, предлагающим легким путем получить деньги. В компании также посоветовали с осторожностью переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев.
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Комментарии47  Ещё 4 источника 
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