Россиян предупредили о социальной революции

Социальная революция пойдет на пенсию

Когда Владимир Путин в 2000 году шел на первый срок, в подготовленной для него Центром стратегических разработок во главе с Германом Грефом программе развития страны главной целью значилось превращение России в «социальное государство». Нечто подобное хочет сделать российский президент и в новом указе о целях развития страны до 2024 года. При этом новая социальная революция в России с большой вероятностью начнется, в том числе, с повышения пенсионного возраста и очередной реформы пенсионной системы.

Правительство «в самой короткой перспективе» подготовит законопроект о повышении пенсионного возраста — об этом открытым текстом 8 мая на заседании Госдумы , утверждавшем его кандидатуру на пост премьер-министра , заявил Дмитрий Медведев.

Необходимость такого решения глава правительства обосновал тем, что прежние «рамки» пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) были приняты 30-е годы прошлого века, когда «средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет».

А с тех пор, по словам премьера, «жизнь в стране изменилась в лучшую сторону, изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни».

На самом деле более правдоподобное объяснение звучит куда менее оптимистично: дело не в том, что народ «жить стал дольше, жить стал веселей», а в стремительном сокращении соотношения трудоспособного населения и пенсионеров. У государства просто не остается денег, чтобы обеспечивать пенсиями стремительно стареющее (в том числе действительно благодаря увеличению продолжительности жизни) население за счет отчислений все меньшего количества работающих.

Не говоря уже о том, что в России, по разным оценкам, от 15 до 30 миллионов самозанятых. Смогут ли они потом претендовать на государственные страховые пенсии — отдельный вопрос. Пока же уверенно можно говорить о том, что ни эти люди, ни их работодатели не делают отчислений в пенсионную систему.

Попытки создать в России в помощь будущим пенсионерам альтернативную накопительную систему, начатые примерно 15 лет назад и касающиеся людей 1967 года рождения и младше, к настоящему моменту практически провалились. Уже существующие пенсионные накопления россиян с 2013 года в одностороннем порядке ежегодно замораживаются российским государством. Система индивидуального пенсионного капитала (при которой отчисления в счет будущей пенсии в пенсионные фонды смогут делать сами работники) пока не имеет ни законченного вида, ни сроков, когда она может начать работать.

Но, главное, у большинства работающих россиян физически нет возможностей копить на пенсию — для этого у них просто нет денег. По разным опросам, до 90% россиян не верят в достойную жизнь на пенсии.

Медведев пообещал принимать решение о повышении пенсионного возраста «аккуратно и взвешенно». В апреле во время итогового отчета в Госдуме премьер уже говорил, что изменение пенсионного возраста «давно назрело». До сих пор единственное публичное предложение на сей счет озвучил Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина , которому прочат некий пост в администрации президента

ЦСР предлагал к 2034 году постепенно повысить возраст выхода на пенсию для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65.

Новый куратор социальной сферы (в том числе пенсионной политики) в правительстве, будущий вице-премьер Татьяна Голикова , в феврале 2018 года высказалась за реформу всей государственной пенсионной системы. По ее словам, от нынешней балльной системы следует отказаться и вернуться к классическому социальному пенсионному страхованию.

«Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», — говорила тогда Голикова.

Балльная формула, по ее мнению, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать.

На повышение пенсионного возраста косвенно намекают и некоторые цели социальной политики, заявленные в подписанном президентом сразу после инаугурации указе «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (момент окончания четвертого путинского президентского срока). В частности, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет: как раз, чтобы по крайней мере до 65-ти большинство россиян могли полноценно работать.

Впрочем, радикальные цели поставлены и перед другими секторами, которые формируют социальное государство. Особенно перед здравоохранением — вплоть до показателей смертности от отдельных групп болезней. До 2024 года правительству предписано ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь — то есть, в поликлиниках, которые в последние годы сокращали по всей стране.

Обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год — про такое примерно 30 лет публично говорил еще советский министр здравоохранения Евгений Чазов . Это же надо, чтобы и поликлиники выдержали такой наплыв, а работодатели безропотно отпускали сотрудников с работы в будний день.

Да и чтобы сами люди захотели — вряд ли можно принять закон об обязательное ежегодной диспансеризации и обеспечить его реальное исполнение. Пока все это выглядит фантастикой.

К тому же за «социалкой» тянется не менее проблемный хвост: гибель и травмы в ДТП, насильственные преступления, грязный воздух. Решение последней проблемы, очевидно, долгое и дорогое, сопряженное с тем самым социальным эффектом (например, сокращением штатов) — и эффект ее отсрочен.

Еще одна неловкая для любой российской власти тема — досрочные пенсии. У пресловутых бюджетников и, например, полицейских. Несмотря на обсуждавшуюся несколько лет назад реформу их пенсионного обеспечения ни к какому решению не пришли — видимо, во избежание социального взрыва.

Повышение пенсионного возраста может радикально изменить ситуацию на рынке труда — уже сейчас в России есть проблемы с трудоустройством молодых людей до 25 лет и тех, кому 50+. При этом реальная безработица в стране в разы больше официальной. В частности, если по данным Росстата , на 1 апреля безработица в России составляла 5%, то по данным традиционного «индекса Иванова» от Сбербанка , в апреле называли себя полностью безработными 9,9% россиян. Причем еще 11,1% работали на неполной ставке, установленной работодателем. Этим людям точно будет крайне проблематично накопить на достойную пенсию.

Социальное государство невозможно и без понимания людьми, на что конкретно идут их налоги, то есть без фискального доверия государству. В России же, по данным Федеральной налоговой службы, от 17 до 25 миллионов россиян трудоспособного возраста (всего таковых порядка 76 миллионов) вообще не платят никаких налогов.

Социальное государство с широким набором льгот, большими пенсиями и пособиями — это прекрасно. Но возможно оно только там, где люди на этом зарабатывают, где у государства есть финансовые и технологические возможности.

Социальное государство — всегда производная от развитой экономики, а не наоборот. Именно поэтому достижение экономических целей из указа президента России, а также целей в области образования, сделает куда более реалистичными и социальные цели. Пока же главным революционным событием в социальной сфере, к которому надо морально готовиться россиянам, становится повышение пенсионного возраста.