Пенсионный возраст повысят в «короткой перспективе»

Что важно при повышении пенсионного возраста

Как пояснил Дмитрий Медведев, действующие рамки выхода на пенсию принимались в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». С тех пор изменились условия, возможности и желание людей трудиться, резко увеличился и период активной жизни, отметил премьер.

«Я работаю в Совете Федерации четвёртый год, и все эти годы вопрос о повышении возраста обсуждается на самых различных уровнях — его поднимают экономисты, учёные», — признала Елена Бибикова. Сенатор напомнила, что в настоящее время продолжительность жизни в стране — 73 года. Но перед властью стоит амбициозная цель войти в клуб стран с продолжительностью жизни «80+».

«Существенно изменились и условия труда, — констатировала парламентарий. — Если раньше был распространён в основном физический труд, в том числе тяжёлый, и к 50-60 годам организм человека изнашивался, то сегодня больше всё-таки умственного труда, и к моменту достижения пенсионного возраста люди готовы продолжать трудовую деятельность, и для этого у них есть и силы, и возможность».

При этом Елена Бибикова уверена, что повышение пенсионного возраста должно быть плавным и понятным для россиян. «Во-первых, необходимо разработать новую систему трудовой занятости, причём не только для пожилых людей, но и для всего населения. Надо проанализировать — не приведёт ли повышение пенсионного возраста к увеличению безработицы, — сказала она. — Кроме того, придётся просчитать, не увеличатся ли затраты на оплату больничных листов, выплату пенсий по инвалидности».

Сегодня больше всё-таки умственного труда, и к моменту достижения пенсионного возраста люди готовы продолжать трудовую деятельность.

При повышении пенсионного возраста возможно и обострение проблем, связанных с устройством детей в ясли и детсады, уходом за пожилыми людьми. «Сейчас за внуками нередко ухаживают бабушки и дедушки. С другой стороны, эта же категория граждан заботится о своих пожилых родителях. И если мы „задержим“ этих людей на работе, как скажется такое решение на доступности дошкольного образования? Не увеличится ли нагрузка на службы соцзащиты населения?» — задаётся вопросами Бибикова.

Как повысить благосостояние пенсионеров

Парламентарии ждут от нового состава Правительства и шагов, направленных на повышение благосостояния пенсионеров. Елена Бибикова напомнила, что, по требованию Международной организации труда (МОТ), размер пенсий должен составлять около 40 процентов от той зарплаты, которую получал человек. «В нашей стране размер пенсий нередко оказывается значительно ниже, — признала она. — Не случайно в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил, что необходимо повышать пенсии ежегодно на уровень, превышающий уровень инфляции».

Ещё один вопрос — почему размер пенсий у тех россиян, кто получал высокую зарплату, сегодня мало отличается от выплат тем, чьи заработки были намного скромнее. «Необходимо разработать комплекс мер, которые устранят эту несправедливость, — отметила Елена Бибикова. — Если страховые взносы уплачивались с минимальной зарплаты, то логично, что и размер пенсий в итоге получится, к примеру, на уровне прожиточного минимума. Но если отчисления в Пенсионный фонд шли с высокой зарплаты, то и размер пенсий должен быть значительно больше. Эту тему также поднимал президент в Послании Федеральному Собранию, проработать необходимые для этого механизмы было решено на заседании коллегии Минтруда ».

Не ушёл с повестки дня и вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. «Понятно, что решение отменить эту индексацию было принято в непростой экономический период. Но в случае улучшения финансово-экономической ситуации в стране эту норму необходимо пересмотреть», — уверена Елена Бибикова.

Корректировку придётся вносить и в законодательство о накопительных пенсиях. В частности, по действующим нормам, человек, меняющий пенсионные фонды чаще, чем раз в пять лет, теряет весь инвестиционный доход. «Такого быть просто не должно. Соответствующий законопроект уже рассмотрен в первом чтении. Надеюсь, что скоро он будет принят окончательно», — сказала Елена Бибикова.

Также эксперты обсуждают предложение начать формирование накопительной пенсии за счёт добровольных, а необязательных отчислений.