В РФ банкам разрешат обмениваться данными о счетах дропперов

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам обмениваться информацией о счетах, через которые киберпреступники выводят незаконно нажитые средства, и закрывать их.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Банк России, документ регламентирует обмен между финорганизациями сведениями о счетах дропперов (физических и юридических лиц, с чьей помощью проходят похищенные средства). Подобный обмен предлагается осуществлять через ФинЦЕРТ, в чьи обязанности войдет формирование единой базы данных о хищениях или попытках хищений денег, а также доведение этих данных до игроков рынка.

В случае окончательного принятия законопроект решит существующую в настоящее время проблему борьбы с дропперами. Банковская тайна и невозможность отказать клиенту в обслуживании затрудняют обмен между финорганизациями данными о подложных счетах и блокировку таких счетов. Если одному банку удалось предотвратить хищение средств у своего клиента, но средства переводились на счет в другом банке, то из-за существующих ограничений первый банк не может сообщить второму о потенциальном преступлении. Кроме того, банк, куда переводятся деньги, не может отказать клиенту в обслуживании.

По мнению представителей рынка, обмен данных о дропперах через ФинЦЕРТ — не самая лучшая идея. Банки не захотят предоставлять подобную информацию правительственному регулятору, поэтому лучше поручить сбор базы данных о счетах дропперов организации, независимой от Банка России

ФинЦЕРТ — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. Является структурным подразделением Главного управления безопасности и защиты информации Банка России.