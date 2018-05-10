Планирующих поездку за границу россиян просят заранее погасить имеющиеся долги

С начала 2018 года судебными приставами-исполнителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве было вынесено более 48 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы страны. Общая сумма долгов составила более 209 млрд рублей. Из них в отношении должников по алиментным обязательствам — свыше 8,6 тысяч постановлений на общую сумму долга более 1,9 млрд рублей, в отношении должников по жилищно-коммунальным услугам — более 6,5 тысяч постановлений на сумму свыше 666 млн рублей. По штрафам, в том числе штрафам ГИБДД , вынесено более 2,9 тысяч постановлений на общую сумму 81,7 млн рублей задолженности.

Около 1.250 граждан и юридических лиц, которые не оплатили задолженности по налоговым платежам, не смогут выехать за границу. Общая сумма их задолженности в бюджет составила более 316 млн рублей. Ограничены в праве выезда за границу также 12 490 граждан, имеющих задолженности по кредитным обязательствам на общую сумму свыше 85 млрд рублей.

В преддверии летних отпусков, когда многие граждане традиционно улетают отдыхать за границу, УФССП России по Москве рекомендует заранее побеспокоиться о погашении имеющихся долгов. Узнать о наличии или отсутствии задолженности и оплатить её можно на официальном сайте службы с помощью Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств.

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает срок для добровольного исполнения, в течение которого должник обязан исполнить обязательства, возложенные на него судом. Срок для добровольного исполнения составляет 5 дней. Если должник укладывается в этот срок, то к нему не применяются меры принудительного исполнения, в том числе, временное ограничение на выезд из страны.