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Энергомашбанк запустил онлайн-чат для клиентов-предпринимателей
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Энергомашбанк запустил онлайн-чат для клиентов-предпринимателей 

Банки.ру 49 минут назад
Энергомашбанк запустил сервис обмена мгновенными сообщениями «Чат с банком» для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Сервис доступен для клиентов, осуществляющих работу по системе «Банк-Клиент». Он позволяет вести переписку со специалистом финучреждения в режиме онлайн по любым вопросам прямо из системы дистанционного банковского обслуживания.
«Мы решили придерживаться концепции личного общения с клиентом и в вопросах информационной поддержки. Поэтому отвечать на вопросы наших клиентов в чате будут не роботы, а специалисты банка», — прокомментировала заместитель генерального директора — председателя правления Энергомашбанка Татьяна Ежова.
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