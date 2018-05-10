Компенсация по клику. Зачем страховым компаниям нужен переход в онлайн

Цифровые технологии все больше проникают в нашу жизнь. Вы уже не ходите за билетами на самолет в авиакассы, а покупаете их в мобильном приложении или на сайте. Однако владелец дорогого загородного дома, коммерческой недвижимости или автомобиля — если с ними что-то происходит — не сможет обойдись без визита к своему страховщику для оформления и получения выплаты. Или все-таки сможет?

О диджитализации страхового рынка сейчас не говорит только ленивый, но пока вся «диджитализация» обычно заканчивается на автоматизации онлайн-продаж и запуске телематики.

Однако для клиента страхование начинает работать не в момент покупки полиса на сайте страховщика, а когда происходит страховой случай. И вот здесь с этой самой диджитализацией как-то не очень. На сегодняшний день только отдельные игроки могут похвастаться возможностью онлайн-урегулирования в отдельных видах страхования. Так может эта опция — просто очередная маркетинговая уловка, а рынку это вовсе не нужно?

Электронные полумеры

На самом деле сейчас довольно много игроков уходят в онланй-урегулирование хотя бы частично. Например, страховщик вполне может начать работать с убытком по копиям документов и оценить размер ущерба по фотографиям с места происшествия. Технически внедрить такой сервис не проблема, хотя это и требует некоторых инвестиций. Но новшество не избавляет полностью клиента от бумажной волокиты.

Перевести весь документооборот в онлайн способна технология электронной цифровой подписи (ЭЦП), однако она пока не пользуется особой популярностью на страховом рынке и в большинстве случаев страховщики предпочитают работать с традиционной бумагой. Но если работа с компаниями в режиме онлайн действительно трудоемка, поскольку им необходимо будет получать усиленную ЭЦП, вовремя ее обновлять и правильно хранить, то в случае взаимодействия с гражданами сложностей практически нет — достаточно настроить двухступенчатую систему идентификации клиента при его обращении.

Но страховые компании пока медлят с внедрением технологических новинками, так как опасаются роста мошенничества. Те же убытки по полисам от несчастных случаев пока невозможно урегулировать онлайн, так как уровень убыточности здесь довольно высокий, а подделать справку от врача может почти каждый. Поэтому прежде чем масштабировать такие IТ-решения на все виды страхования, компаниям придется научиться определять потенциальный обман еще на стадии оформления полиса.

Конкурентное преимущество

Впрочем, это совсем не означает, что страховым компаниям не надо предпринимать никаких усилий в сторону развития онлайн-урегулирования убытков. Все-таки наличие сервисов, позволяющих реально экономить время и клиента, и компании — практически единственное реальное конкурентное преимущество на сегодняшний день. Страховщики, которые в ближайшей перспективе продолжать игнорировать этот тренд, рискуют потерять своих клиентов.

Вряд ли кто-то добровольно выберет компанию, которая заставляет клиента при страховом случае ехать на другой конец города, чтобы подать документы об убытке, или отправляет в отдаленный район на ремонт автомобиля, в то время как у других страховщиков можно будет получить оценку ущерба и направление на ремонт, отправив копии документов и фотографии с места происшествия.

Такой сервис может существенно снизить издержки страховщика. Простая математика: у одного из лидеров по объему сборов на рынке, согласно официальной информации, 300 центров урегулирования убытков, в которых работают по 5 человек. Если мы возьмем данные Росстата о размере средней зарплаты в России (35 369 рублей на январь 2017 года), то только затраты на ФОТ составят более 53 млн рублей в месяц или около 635 млн рублей в год.

А теперь давайте попробуем оценить во сколько обходится для экономики в целом традиционный формат урегулирования. Если считать, что в среднем клиент тратит около 4 часов чистого времени на предоставление документов в страховую, то, пока количество урегулированных убытков за три квартала перевалило за 21 млн, можно было бы сэкономить почти 19 млрд рублей рабочего времени с учетом среднего уровня зарплаты. Расчеты, конечно, грубые, но понять примерный размер выгоды можно.

Сведение к минимуму общения клиента со страховой в привычном формате в момент страхового случая может также снизить репутационные риски страховщика. Разъяренный или отчаявшийся клиент будет огражден от необходимости общаться с операторами колл-центров, которые нередко допускают ошибки и гоняют клиента туда-сюда в поисках решения их проблемы.

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