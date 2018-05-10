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Самарский филиал «Россельхозбанка» увеличил кредитование малого и среднего бизнеса области
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Самарский филиал «Россельхозбанка» увеличил кредитование малого и среднего бизнеса области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
За четыре месяца текущего года самарский филиал "Россельхозбанка" выдал представителям малых форм хозяйствования свыше 87 млн рублей на проведение сезонных работ. Это на 52% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большую часть выданной суммы — 76 млн рублей — аграрии получили в рамках программы льготного кредитования. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличился в полтора раза. «Финансовая поддержка банка дает возможность заблаговременно подготовить необходимую технику для посевных работ, приобрести семена, средства защиты растений, удобрения, ГСМ, а также материалы для ремонта оборудования, закупить корма, молодняк сельскохозяйственных животных и решить другие текущие задачи. Преимуществами продуктов банка являются гибкий подход к обеспечению, конкурентоспособные процентные ставки, а также возможность отсрочки погашения основного долга. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита отсутствуют. Мы уверены, что, как и в прошлые годы, благодаря кредитной поддержке нашего банка аграрии вовремя и в полном объеме завершат посевную кампанию, и, самое главное, смогут заложить хорошую базу для высокого урожая», — подчеркнул директор самарского филиала Раиль Багдалов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций «Россельхозбанка».
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