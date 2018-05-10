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Эксперты выяснили, насколько быстро у россиян заканчивается зарплата
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Эксперты выяснили, насколько быстро у россиян заканчивается зарплата 

Банки.ру 1 час назад
Эксперты сервиса онлайн-займов «Робот Займер» выяснили, насколько быстро у россиян заканчивается ежемесячная заработная плата.
«Согласно результатам проведенного опроса, в самую многочисленную группу вошли россияне, кому заработной платы хватает точно на то время, пока вновь не поступят начисления, — 26,9%. Немногим меньше оказалось тех, у кого зарплата заканчивается за несколько дней до получения следующей, — 23,3%. Респондентов, отмечающих относительно более быстрый расход своей зарплаты, оказалось 17,5%. Еще 15% опрошенных отметили, что им не только хватает полученного заработка, но и часть суммы остается для создания накоплений», — говорится в релизе.
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По данным «Робот Займера», тех, кто большей частью живет на дополнительные доходы, расходуя заработную плату почти сразу после получения, — 9,4%. Еще 5,9% респондентов заявили, что не сталкивались с проблемой нехватки зарплаты, поскольку являются самозанятыми (индивидуальными предпринимателями или фрилансерами). И лишь 2% россиян указали, что не имеют зарплаты, поскольку находятся на содержании у государства, родителей или покровителей.
В опросе приняли участие 11,8 тыс. человек, проживающих в 85 регионах России.
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