Свердловские депутаты намерены перекроить бюджет

На ближайшем заседании 21 мая депутаты Заксобрания Среднего Урала рассмотрят 10 вопросов, касающихся бюджетной сферы, налоговой политики и исполнения социальных гарантий жителей области. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Одним из главных пунктов повестки станут изменения в бюджете области 2018 года. В первом квартале свердловская казна получила дополнительные поступления, в связи с чем правительство предлагает увеличить доходы бюджета на 4,5 миллиарда рублей. На эту же сумму планируется увеличить расходы.

По словам спикера ЗакСо Людмилы Бабушкиной, 1,2 миллиарда рублей в объеме допсредств — это целевые транши федерального бюджета. Большая часть из них — порядка полумиллиарда рублей — будет направлена на развитие здравоохранения и решение задач, озвученных президентом РФ в послании Федеральному Собранию и в новом майском указе. Кроме того, миллионы рублей пойдут на поддержку аграриев, строительство спортивных объектов, решение вопросов обманутых дольщиков и обеспечение жильем детей-сирот.

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