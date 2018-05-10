Нижегородцы сдают квартиры по 40 тысяч рублей в сутки перед ЧМ-2018

В связи с массовым наплывом иностранных гостей в Нижний Новгород и нехваткой мест в гостиницах и хостелах, многие жители города решили сдавать жильё. Несколько месяцев назад нижегородцы уже завышали цены, например, до 100 тысяч рублей в сутки за трёхкомнатную квартиру. Управление по туризму Министерства культуры Нижегородской области поделилось советами по сдаче квартиры и порекомендовало не завышать стоимость жилья. Нижегородцы взяли советы и рекомендации на заметку — цены снизились, но квартиры за 40 или 50 тысяч в сутки всё равно попадаются в объявлениях.

Такие объявления режут глаз и другим жителям Нижнего Новгорода. Например, Максим Есин возмутился, что обычную однушку на Мещере сдают за 40 тысяч рублей в сутки. Под его постом другие жители стали писать, что возможно этот бизнес-план найдёт своего клиента или же прочие предложения перед самим ЧМ-2018 также вырастут.

NN.ru просмотрел сайты недвижимости ЦИАН и Яндекс. Недвижимость на наличие однокомнатных квартир со сдачей на сутки. Предложений много в самых разных точках города — на Мещере их и вовсе целая куча.

Стоит сказать, что средняя цена сдачи однокомнатных квартир на сутки в Нижнем Новгороде варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей. Таких предложений много и сейчас. Причём квартиры имеют разный метраж — как по 30, так и по 45 квадратных метров. Однако среди таких предложений появляется всё больше объявлений, в которых цена за сутки, по меньшей мере, стоит от 15 000 рублей.

Квартира в этом же доме на Мещере с меньшим метражом стоит в два раза дороже.

Одна из самых частых цен за сдачу однокомнатной квартиры на сутки — 30 000 рублей. Причём не только на Мещере — за такую цену сдают однушки и в Верхних Печорах. Хотя до стадиона оттуда будет далековато.

Также очень популярна ценовая категория в пределах 40 тысяч рублей за однокомнатные квартиры. В Нижнем Новгороде немало предложений по сдаче однушек на сутки именно за эту цену.

Как ранее писал NN.ru, цены в гостиницах выросли в 10 раз на время ЧМ. Однако вскоре хозяевам нижегородских гостиниц запретили завышать цены во время ЧМ. Нижний Новгород примет 6 матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 c 18 июня по 6 июля. У нас пройдут 4 матча группового этапа, 1 матч 1/8 финала, 1 матч 1/4 финала.