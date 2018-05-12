Житель Норильска выиграл в лотерею 23 миллиона рублей

Больше 23 миллионов рублей выиграл житель Норильска , сыграв в лотерею «Столото». Этот денежный приз стал рекордным, сообщил сайт Sibnovosti.ru.

В пресс-службе лотереи отмечают, что этот приз является крупнейшим в Красноярском крае . До этого весомый выигрыш достался в марте красноярцу: ему улыбнулась удача на четыре миллиона рублей. Всего «лотерейными» миллионерами в регионе в этом году стали шесть человек.

В Нижнем Новгороде мужчина выиграл в лотерею 267 миллионов рублей. По словам счастливчика, часть денег он отдаст детям.