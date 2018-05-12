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Житель Норильска выиграл в лотерею 23 миллиона рублей
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Житель Норильска выиграл в лотерею 23 миллиона рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Больше 23 миллионов рублей выиграл житель Норильска, сыграв в лотерею «Столото». Этот денежный приз стал рекордным, сообщил сайт Sibnovosti.ru.
В пресс-службе лотереи отмечают, что этот приз является крупнейшим в Красноярском крае. До этого весомый выигрыш достался в марте красноярцу: ему улыбнулась удача на четыре миллиона рублей. Всего «лотерейными» миллионерами в регионе в этом году стали шесть человек.
В Нижнем Новгороде мужчина выиграл в лотерею 267 миллионов рублей. По словам счастливчика, часть денег он отдаст детям.
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